Imola. La Virtus Imola batte Capo d’Orlando in una partita difficile terminata con 10 punti di vantaggio sul 85-75 per i gialloneri al palaRuggi.

Il riassunto del Match

Scatta il cronometro del primo quarto ed è subito Morina, con una tripla, a sbloccare le marcature, però gli avversari rispondono con un miniparziale di 7-0 nei primi 3′ di gioco (7-3). I minuti scorrono e l’intensità aumenta ma non in difesa: qualche contropiede subito di troppo avvantaggia di 4 punti gli avversari (12-18). Il morale non scende, Vaulet segna una tripla da lontanissimo e subito dopo Obinna stoppa dall’altro lato: si infiamma il Ruggi. Ottimo il lavoro a rimbalzo e sempre Vaulet infuocato trova un’altra tripla che però non basta per il pareggio. È 20-22 il punteggio al suono della sirena.

Riprende la partita, i ritmi sono alti e Vaulet, top scorer, con un tiro difficilissimo trova il pareggio. Il quarto prosegue e sono ottime le difese dei gialloneri che conducono spesso un tiro allo scadere dei 24 secondi per gli avversari, ciò porta ad avere più possessi e a realizzarli come la tripla di Ambrosin prima, e i 6 punti consecutivi di Kadjividi dopo, che portano la Neupharma Virtus Imola sul +4 (31-27). I minuti passano e le fasi di non possesso si inaspriscono: entrambe le squadre entrano in bonus negli ultimi 4′, precisi dalla lunetta i gialloneri, meno gli avversari. Buone difese, rimbalzi rognosi e liberi segnati mandano il punteggio sul 41-36 all’intervallo.

Si rientra in campo per il terzo quarto e i ritmi sono più bassi, la Virtus trova comunque un parziale di 4-0 targato Masciarelli- Morina. I minuti passano e gli avversari rispondono dall’altro lato, ma Kadjividi sale in cattedra e con una super schiacciata in tap-in, esaltando i tifosi, manda i gialloneri sul +11 (51-40). Negli ultimi minuti Capo d’Orlando non ci sta e accorcia le distanze con una serie di canestri consecutivi, costringendo al time-out coach Galetti (53-50). I sessanta secondi finali sono frenetici con tripla di Magagnoli, 2/2 di Ambrosin dalla lunetta e tripla avversaria che sigillano il terzo quarto sul 58-53.

Sin da subito movimentato il quarto di gioco finale con: 3 liberi consecutivi segnati dalla squadra avversaria, Obinna che rimedia schiacciando su rimbalzo offensivo e Masciarelli che rincara la dose con una bomba che vale il +7 (63-56). Assist clamoroso, sotto le gambe dell’avversario, di Masciarelli per Obinna, canestro di Ambrosin su contropiede, e ancora canestro di Obinna su assist di Ambrosin, basket spettacolo dei ragazzi di Galetti che allungano sul+11; ma Capo d’Orlando interrompe la magia con alcune triple: si ritrova a -4 dalla Neupharma Virtus Imola (73-69). Minuti finali di fuoco con difese intense per ambo le squadre, si sfruttano tutti i 24 secondi, Vaulet segna la quarta tripla personale e Obinna con canestro e stoppata assicura la vittoria per 85-75.

Tabellini

Neupharma Virtus Imola: Masciarelli 14, Magagnoli 5 , Fiusco 2, Ambrosin 8, Pinza , Kadjividi 12, Anaekwe 10, Ricci, Morina 10, Vaulet 24 , Santandrea n.e. , Vannini n.e. Coach: Galetti

Infodrive Capo d’Orlando: Moltrasio, Malaventura, Barattini 16, Furin 10, Pagano, Marini 5, Jasaitis19, Antonietti, Cecchinato 12, Fresno 13.

Parziali: 20-22; 41-36; 58.53; 85-75.