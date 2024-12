Imola. Nel tempio della velocità, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nel mese di dicembre sono in arrivo quattro appuntamenti da vivere e gustare a ritmo lento. Si chiama “Cammina e degusta” l’iniziativa organizzata da IF – Imola Faenza Tourism Company che conduce alla scoperta del circuito di Imola e della sua storia offrendo l’opportunità di

degustare i vini delle cantine del territorio.

Per quattro sabati consecutivi, il 7, 14, 21 e 28 dicembre, sarà possibile partecipare al walking tour dell’Autodromo accompagnati da una guida, e con la calma che serve per apprezzare le cose buone, scoprire i vini di altrettanti produttori vitivinicoli locali. I visitatori potranno accedere alle zone esclusive dell’Autodromo, quelle riservate agli addetti ai lavori: il paddock, la Race Control Room, il podio, per poi compiere una camminata lungo la pit lane dove sentire il “profumo d’asfalto”.

Al termine della passeggiata, il viaggio nella tradizione continua e si sposta dai motori alla degustazione degli ottimi vini che nascono nelle colline tra Imola e Faenza, il tutto in un luogo speciale e suggestivo dove respirare la storia e il mito delle corse.

Le quattro cantine che partecipano all’iniziativa sono: Merlotta, Azienda Agricola Giovannini, Cantina Bulzaga e Tenuta Nasano. Produttori che saranno presenti per il walking tour

all’autodromo secondo il seguente programma: Il 7 dicembre Merlotta – Imola con 3 vini: Trideo Fermo – Pignoletto DOC; Trideo Frizzante – Pignoletto Frizzante DOC;

Petali di Viola – Sangiovese Superiore.

Il 14 dicembre Azienda Agricola Giovannini – Imola con i vini Oppalà – Trebbiano Frizzante; GioJa – Romagna Albana DOCG Secco; 8000 – Romagna Albana DOCG.

Il 21 dicembre Cantina Bulzaga – Brisighella con i vini Doronico – Famoso; Epipogio – Sangiovese; Colchico – Centesimino.

Il 28 dicembre Tenuta Nasano – Riolo Terme con i vini Paggetto – Pignoletto DOP frizzante; Idillio – Chardonnay IGP Ravenna Principe – Romagna DOP Sangiovese Superiore.

Il costo è di 30 euro a persona. Ridotto da 6 a 18 anni: 22 euro. Gratuito fino ai 5 anni (fino ai 18 anni non compiuti saranno servite delle bibite).

La quota comprende la visita guidata a piedi della durata di un’ora circa e la degustazione di tre vini a persona con stuzzichini in accompagnamento.

Per tutti gli appuntamenti il luogo di ritrovo è l’Info Point dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in piazza Ayrton Senna da Silva, 2.

Prenotazione obbligatoria entro le 24 ore precedenti; Link per prenotazione: https://www.imolafaenza.it/experiences/tour-cammina-e-degusta-al-circuito-di-imola-edizion

e-speciale-inverno/