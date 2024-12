Imola. Il 3 dicembre, verso le 12.30, presso il Palazzo Comunale, è stato ufficialmente firmato l’atto di trasferimento dei locali su via XX all’interno dell’immobile denominato “Ex Casa del Fascio” dal Demanio dello Stato al Comune di Imola. A siglare l’accordo, nell’ambito della procedura di “federalismo demaniale culturale”, sono stati il sindaco Marco Panieri e la dott.ssa Stefania Torelli, responsabile Area Governo del Patrimonio Direzione Regionale Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio.

L’immobile, situato nel cuore del centro storico tra via Emilia, via XX e Piazza Gramsci, rappresenta un patrimonio di grande rilevanza storico-artistica. Il trasferimento gratuito, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 85 del 2010, è stato realizzato nell’ambito di uno specifico accordo di valorizzazione. Tale articolo prevede che, attraverso programmi strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo Stato possa trasferire beni culturali alle Regioni e agli enti locali per favorirne una gestione e promozione più vicina al territorio.

Dichiarazione del sindaco, Marco Panieri: “L’acquisizione dei locali ex-Agenzia del Demanio è un’opportunità straordinaria per recuperarli e trasformarli in uno spazio a servizio della comunità, che possa accogliere cultura, bellezza e le numerose realtà sociali, giovanili e culturali che la nostra città può esprimere. Vogliamo che sia uno spazio aperto, inclusivo, dinamico e a disposizione di quanti vogliono contribuire alla crescita e all’attrattività del centro. Si completa, con la firma della procedura di federalismo demaniale culturale, un percorso lungo e complesso, che ha visto il nostro Ente, in particolare la Segreteria Generale e lo Staff del Sindaco, impegnati per finalizzarlo. Un ulteriore passo di rigenerazione e recupero viene completato, nella cornice di un centro storico che sta cambiando.”

Il trasferimento rientra in un ampio Programma di Valorizzazione approvato nel 2023 dal Tavolo Tecnico Operativo regionale, che mira alla conservazione del bene e alla sua apertura al pubblico. Tra le prescrizioni previste, il Comune si impegna a rispettare rigorosi criteri di tutela e a sviluppare iniziative per renderlo un punto di riferimento culturale e sociale.

Questo traguardo rafforza l’impegno del Comune di Imola per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio storico, ponendo al centro della propria visione il recupero e il rilancio dei beni culturali.