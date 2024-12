Imola. Nella tarda serata di martedì 3 dicembre un incendio di piccole dimensioni è scoppiato nel retro del Mamma Mia Caffè di Imola, nel quartiere Pedagna, per cause da accertare. Le fiamme si sono sviluppate in una delle sale di servizio dell’esercizio pubblico.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Imola, coadiuvati da quelli di Fontanelice e Medicina, e il funzionario di guardia da Bologna che hanno in poco tempo domato le fiamme. Presente anche una volante della polizia e un’ambulanza che fortunatamente non è dovuta intervenire, infatti non vi sono stati danni alle persone, in quel momento il bar era chiuso. Da verificare invece i danni alla struttura e alle attrezzature del bar.