Imola. Sarà Massimiliano Galloni, 56enne nato a Castel San Pietro e attuale dirigente dell’Area polizia municipale dell’Unione Reno Galliera, il nuovo Comandante della Polizia Locale Associata del Nuovo Circondario Imolese.

“Esprimo grande soddisfazione e fiducia per la selezione di un professionista quale il dott. Galloni, la cui esperienza e autorevolezza sono riconosciute a livello regionale e quelle necessarie per il nostro territorio e per proseguire e rafforzare un’attività importante di presidio, assistenza e supporto ai cittadini – dichiara il presidente del Circondario Marco Panieri -. Sono certo che, grazie a lui, si lavorerà con grande sinergia, capacità e rinnovato impegno in tutte le sfide e le esigenze che il Circondario e la Polizia Locale esprimono, contribuendo con successo alla squadra dei servizi territoriali del Nuovo Circondario Imolese. Il Comandante uscente Daniele Brighi, da tempo, aveva espresso con chiarezza la volontà di volersi avvicinare al suo territorio di provenienza. L’avvicendamento andrà completato, nei tempi e nelle modalità, dopo il completamento di tutte le procedure formali necessarie e dopo un’interlocuzione formale con l’Ente di provenienza per le tempistiche di trasferimento”.