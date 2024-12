Imola. Dopo il buon risultato ottenuto alle elezioni regionali con 2861 preferenze, Nicolas Vacchi è il nuovo capogruppo in Città metropolitana per il Gruppo Consiliare Uniti per l’Alternativa, riferimento istituzionale di Fratelli d’Italia in Consiglio Metropolitano.

Il Neo Presidente di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, l’onorevole Galeazzo Bignami dichiara: “Buon lavoro a Nicolas Vacchi, che ha meritato sul campo la fiducia del Gruppo Uniti per l’alternativa in Città Metropolitana dimostrando affidabilità, serietà e competenza. Il suo impegno oltre i confini del circondario è frutto di una crescita di credibilità costante che oggi va messa al servizio di tutto il territorio, imolese e bolognese”.

Nicolas Vacchi neo Capogruppo metropolitano ha dichiarato: “Una grande gratificazione ed un nuovo grande traguardo personale che celebro insieme al buon risultato di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni regionali. Personalmente sono molto contento di quanto fatto, certo che vada fatto fruttare il tanto lavoro che abbiamo svolto con solerzia e decisione nel nostro territorio e con la nostra gente”.

Vacchi, come nuovo presidente dei meloniani a livello metropolitano, sarà impegnato con questo incarico sin dalla discussione del bilancio della Città Metropolitana di Bologna che avverrà nelle prossime settimane prima di Natale.