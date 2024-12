Mordano. Marco Selleri, organizzatore dei Mondiali di ciclismo di Imola – Emilia-Romagna 2020 vinti dal francese Julien Alaphilippe, di nove campionati italiani dal 2021 al 2023 e della rinascita del Giro d’Italia Giovani U23 (2017-2022), ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla vicepresidenza della Federazione Ciclistica Italiana per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Figura molto conosciuta nel panorama ciclistico nazionale, Selleri ha maturato grande esperienza tecnica e relazionale, sia a livello nazionale che internazionale.

Dagli anni in moto per “Radiocorsa” all’organizzazione di Campionati del Mondo e italiani, di corse a tappe (Giro d’Italia Giovani, Giro Pesca e Nettarina di Romagna, tappe del Tour de l’Avenir in Italia) e gare in linea in tutta la Penisola, dal Nord al Sud, Selleri ha costruito relazioni continuative e collaborative con l’Unione Ciclistica Internazionale, con le Amministrazioni pubbliche italiane e con team, corridori e addetti ai lavori impegnati nel mondo del ciclismo.

Oggi Selleri si candida per mettere la sua credibilità e la sua conoscenza delle dinamiche nazionali e internazionali del ciclismo a disposizione di chi vorrà e saprà aggregare intorno a sé la volontà di una spinta innovatrice e pragmatica. Uomo di concretezza e capace di innovare, Marco Selleri si propone per il ruolo di vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana come figura in equilibrio tra visione innovativa e capacità operativa, per dare rapida attuazione a idee e progetti che possano sostenere la crescita del ciclismo italiano, a partire dai territori e dalla base fino ai grandi eventi internazionali.