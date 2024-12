Il Consiglio direttivo allargato di Confartigianato Emilia-Romagna ha visitato, mercoledì 4 dicembre, il Data Valley Hub “Tecnopolo Manifattura” di Bologna.

Il Tecnopolo Manifattura ospita alcuni dei più potenti computer al mondo, fra cui il noto “Leonardo”, ed è il riferimento internazionale per il supercalcolo, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale, con applicazioni nell’ambito scientifico e tecnologico e nei domini, tra le altre applicazioni, della meteorologia, climatologia, salute, scienze della terra e industria.

Presenti all’incontro Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, Mauro Penza, della Regione Emilia-Romagna, ed Eric Pascolo, ingegnere del Tecnopolo, che ha illustrato ai presenti le potenzialità del super computer Leonardo, spiegandone l’architettura e le funzionalità specifiche.

Colla: “Vincere le sfide del futuro con la tecnologia”

“Mi fa molto piacere essere presente a questa iniziativa di Confartigianato – ha commentato l’assessore Vincenzo Colla -, che visita un luogo di livello internazionale. Ho detto loro che riusciamo a vincere questa sfida se questa tecnologia viene messa a disposizione della piccola e media impresa e delle imprese artigiane. Altrimenti rischiamo di avere una bolla di realtà di piccole dimensioni che soffrono di analfabetismo dell’innovazione. Non può essere questo il tratto di una grande regione manifatturiera come l’Emilia-Romagna. Ho trovato grande disponibilità e grande attenzione da parte del gruppo dirigente di Confartigianato. Questo luogo deve essere vissuto dai corpi intermedi”.

Servadei: “Cogliere l’occasione di far parte di una grande rivoluzione”

“Ci ha fatto molto piacere l’incontro di oggi al Tecnopolo Manifattura di Bologna – ha spiegato Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna -. L’assessore Colla nell’illustrarci questo contenitore ha spiegato quali sono le possibilità per le piccole imprese, aprendo alla possibilità di uso dei Big Data anche da parte dei ‘piccoli numeri’. Occasione che sicuramente coglieremo per poter far parte di questa grande rivoluzione”.

Renzi: “Dati e informazioni per competere sul mercato”

“Oggi abbiamo visitato il tempio dell’innovazione – ha detto Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato -. Davvero un bellissimo lavoro di recupero, dal punto di vista urbanistico, ma ancor di più per quello che all’interno offre, il Tecnopolo. Uno dei più potenti computer al mondo in grado di elaborare una grande mole di dati utili sia alla società civile sia alle imprese. Imprese, quelle rappresentate da Confartigianato, che sempre più hanno bisogno di dati e informazioni, per poter competere sul mercato. Avere qui, in Emilia-Romagna, il super computer Leonardo è una grande opportunità che sicuramente sapremo sfruttare”.

Pascolo “Leonardo, opportunità per le imprese”

“Leonardo è una macchina straordinaria, capace di elaborare dati provenienti da grandi progetti internazionali – ha spiegato Eric Pascolo, ingegnere di Cineca -. Grazie alla sua potenza di calcolo, il supercomputer consente applicazioni avanzate nell’intelligenza artificiale, nella robotica, nella farmacologia e nello sviluppo di nuovi materiali. Per le imprese, può ridurre il time-to-market, abbattere i costi di progettazione e migliorare i sistemi di supporto alle decisioni, ad esempio identificando necessità di manutenzione in modo predittivo. Leonardo rappresenta un’opportunità unica per le aziende che vogliono innovare e rimanere competitive”.