Come arredare un bar in stile moderno

Il bar è un vero e proprio rifugio, uno spazio dove ritagliarsi un momento di relax o dove iniziare la giornata con il giusto spirito. Un piccolo angolo per un aperitivo con gli amici o per spezzare la routine e godersi un caffè al volo. Per questo motivo, arredarlo con gusto e funzionalità è importante per creare un ambiente accogliente e rigenerante. Lo stile moderno è una scelta vincente, basta seguire alcuni consigli per rendere lo spazio pratico e piacevole allo stesso tempo. Scopriamo insieme quali sono gli elementi da tenere in considerazione.

Come allestire un bar moderno?

Il bar oggi non è un solo luogo di passaggio, ma un punto di incontro e una parte integrante della vita sociale. Per soddisfare le aspettative della clientela moderna si dovrebbe creare uno spazio che offra più di un semplice servizio al bancone. Per allestire un bar in stile moderno e funzionale, la prima cosa da fare è avvalersi delle forniture Ho.re.ca per bar, che hanno un ruolo determinante in un contesto di questo tipo, soprattutto se sono professionali e studiate per rendere l’esperienza unica nel suo genere.

In aggiunta, la presenza di una rete Wi-Fi stabile e prese per caricare i dispositivi possono cambiare la prospettiva di chi lavora o studia fuori casa. Un bar moderno si dovrebbe, inoltre, adattare ai diversi momenti della giornata: dalle colazioni del mattino arrivando ai pranzi curati a mezzogiorno per poi terminare con gli aperitivi che chiudono la giornata in maniera coinvolgente.

Questa versatilità si riflette anche nell’arredamento, pensato per trasformarsi e rispondere alle diverse necessità.

Caratteristiche dello stile moderno

Lo stile moderno si distingue per le sue linee pulite e un gioco di colori sobrio ma di impatto. Gli spazi dovrebbero essere organizzati in modo da risultare accoglienti e non caotici, con l’obiettivo di creare un ambiente equilibrato dove ogni elemento diventa funzionale senza dover rinunciare al design.

Gli interior designer, in questo caso, puntano sui materiali come il legno e il metallo in contrapposizione al vetro. Questi elementi si combinano armoniosamente dando vita, allo stesso tempo, a un’estetica lineare e minimal. Le nuance da preferire sono il bianco classico, il grigio e il nero con piccoli tocchi di colore vivace che ravviva un bar moderno.

I dettagli diventano i protagonisti principali degli spazi, come le lampade a sospensione o le sedie con forme geometriche. I tavoli per accogliere i clienti privilegiano elementi resistenti ma di impatto, prediligendo il vetro temperato e il legno chiaro per un effetto minimal e piacevole.

Il bancone è l’elemento che cattura immediatamente l’attenzione dei clienti e racconta il mood pensato per l’ambiente. Per i materiali si potrebbe optare per il marmo o l’acciaio, aggiungendo delle luci a Led fredde di giorno e calde durante le ore serali.

Le decorazioni potrebbero diventare il punto focale del bar per renderlo unico, senza appesantire l’ambiente. Un esempio da considerare potrebbe essere posizionare delle piante verdi su una parete, creare un murales moderno o dedicare uno spazio per delle fotografie d’epoca che raccontino la storia della città. Tutti questi elementi, insieme, si incontrano e rendono il luogo un punto di ritrovo giornaliero accogliente.