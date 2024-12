Imola. Il nuovo bando per il Chiosco Dolce Vita, meta molto apprezzata al parco Tozzoni dei giovani e non solo in primavera e in estate, è stato pubblicato per nove anni con opzione per altri sei e 50mila euro di affitto annuo con scadenza il 10 gennaio 2025 alle 10 e apertura delle buste alle 11. La destinazione d’uso è sempre quella di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.

Il bando sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, come sempre, si terrà conto sia dell’offerta tecnica e sia di quella economica. Gli arredi e le attrezzature di proprietà del precedente concessionario che hanno un valore quantificato in 152mila euro, non fanno parte del bando e l’eventuale aggiudicatario dovrà accordarsi direttamente con il proprietario per la loro vendita, entro e non oltre 15 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione.