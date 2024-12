Imola. Si è spento il 7 dicembre a 88 anni Ivanno Cervellati, insegnante, uomo di lettere e assessore alla Cultura con il sindaco Amedeo Ruggi. Insieme con Aureliano Bassani e Mario Visani, aveva costituito il nucleo originario della redazione di “Pagine di vita e di storia imolesi”.

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e della città di Imola, il più sentito cordoglio per la scomparsa del professor Ivanno Cervellati – scrive il sindaco Marco Panieri -. Figura di spicco della nostra comunità, Cervellati è stato un protagonista della vita politica, culturale e sociale del territorio, offrendo un contributo significativo durante il suo percorso pubblico, sia come assessore alla Cultura sia come stimato docente. Esponente di una generazione che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia politica locale, ha sempre dimostrato grande passione e impegno per il bene della collettività. Alla famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero abbraccio in questo momento di dolore”.