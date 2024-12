Imola. La ventottesima edizione del “Carnevale dei Fantaveicoli” si svolgerà domenica 2 marzo. La partecipazione ai concorsi è, come ogni anno, libera e gratuita per tutti, privati, scuole, enti e associazioni. Possono partecipare gruppi di ogni genere: familiari, ricreativi, sportivi, associazioni, parrocchie, ecc, tutti coloro che hanno interesse a ragionare e confrontarsi sul tema dell’ecologia e della salvaguardia del nostro pianeta. Le giurie, nominate per tutti i concorsi in oggetto, giudicheranno le creazioni e premieranno quelle più fantasiose, innovative e green.

Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo [email protected] entro il 21 febbraio 2025.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali: questi temi, uniti all’originalità di tanti artisti/inventori sono da sempre alla base dei “fantaveicoli” imolesi.

Proprio questa lunga tradizione, unita all’originalità e unicità del Carnevale imolese, ha consentito al Carnevale dei Fantaveicoli di essere riconosciuto tra i carnevali storici sostenuti dal ministero della Cultura e gli ha fatto ottenere un importante riconoscimento anche dalla Regione Emilia-Romagna la quale, attraverso la Legge Regionale 14/2022 lo ha ammesso nell’Albo regionale dei carnevali storici insieme ad altri 14 carnevali storici della Regione (per citare alcuni dei più illustri: San Giovanni in Persiceto, Cento, Gambettola), il prestigioso elenco volto a sostenere la rilevanza storico-culturale di una manifestazione ben radicata nella nostra Regione.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli occupa fin dalle prime edizioni un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi, e viene ora conosciuto e riconosciuto come merita anche in ambito regionale. Questo risultato è frutto di un lavoro paziente e costante che prosegue ogni anno, con ogni nuova edizione, con l’obiettivo di accrescere sempre di più la partecipazione della città, e non solo, a questa bella tradizione. I costruttori storici sono stati il nucleo fondante e fondamentale della manifestazione, ma ad essi si stanno avvicinando nuove generazioni, sempre più coinvolte, attraverso collaborazioni con le scuole imolesi, che numerose coinvolgono i propri alunni e alunne nella costruzione di un Fantaveicolo che, ricordiamo, porta con sé l’attenzione ad una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo e il desiderio di costruire un mondo più verde. Anche quest’anno, tutti insieme potremo condividere la festa più allegra dell’anno!” dichiara l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi.

I concorsi indetti per l’edizione 2025

Fantaveicoli

a. Fantaveicoli

b. Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado)

Gruppi mascherati

a. Gruppi Mascherati

b. Scuole (riservato alle scuole di ogni ordine e grado)

Mascherine e biciclette (0-14 anni)

Cosa si può candidare ai concorsi?

Fantaveicoli: sono veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi. Devono rispecchiare il tema e lo spirito del Carnevale imolese, essere ironici, colorati, burleschi, mascherati; possono essere condotti da una o più persone, essere alti, bassi, lunghi e con una, due o più ruote ed essere realizzati preferibilmente con materiali riciclati o di recupero. Non è posto nessun limite alla fantasia!

Gruppi mascherati: possono partecipare gruppi di amici, rappresentanti di associazioni, persone di qualsiasi età in maschera, che sfilino insieme. Rimane l’indicazione dell’attinenza al tema, che può essere sviluppato in modo allegorico, narrativo e giocoso.

Mascherine e biciclette: è riservato a bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, che potranno proporre maschere a tema con tutta la propria creatività e l’ingegno, utilizzando materiali ecologici e di recupero.

Tutte le informazioni, il regolamento e i moduli per iscriversi ai concorsi sono disponibili sul sito del Comune di Imola all’indirizzo: www.comune.imola.bo.it/fantaveicoli

Informazioni: Comune di Imola Servizio Attività culturali, via Cavour 84 – Imola tel. 0542.602300 [email protected]