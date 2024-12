Fermo. Finale nazionale 2024 del prestigioso Campionato di Categoria Individuale Gold della Federazione Ginnastica d’Italia: con un fantastico quartetto di ginnaste che ha coperto quasi tutte le categorie FGI, la Società Ginnastica Biancoverde ha piazzato tutte le atlete nei primi posti italiani e vinto due ori e due bronzi nella Finalissima di Specialità.

I tecnici Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti con le ginnaste Carolina James, Alessia Guicciardi, Tiziana Purpora e Alice Barboni hanno gareggiato in questa Finale 2024 alla quale hanno partecipato le migliori 40 ginnaste italiane di ciascuna categoria.

Alessia Guicciardi nella categoria Senior 1 ha vinto la medaglia d’oro laureandosi Campionessa Italiana alla Trave 2024 e due bronzi sia al volteggio che al corpo libero, classificandosi al quarto posto assoluto italiano nella classifica All Around. Dopo un periodo di recupero, Carolina James ha disputato una gara ancora di ripresa ma già con piazzamenti di rilievo: centra il settimo posto italiano assoluto All Around nella categoria Senior 2 e ottiene un sesto posto italiano in finalissima alla Trave. Nella categoria Junior 2 la sorpresa nazionale dell’anno è Tiziana Purpora che si esibisce in un fantastico esercizio al Corpo libero che le vale l’oro italiano 2024: la sua prova, molto coreografica, ha conquistato pubblico e giurie. Tra le più giovani, nella categoria junior 1, Alice Barboni con due salti molto bene eseguiti si piazza al decimo posto italiano al volteggio mancando per un soffio la finalissima ma lasciando intendere di essere pronta ad aumentare ampiamente la difficoltà da presentare a questo attrezzo nelle prossime competizioni.