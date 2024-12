Imola. Lunedì 9 dicembre è scaduto il termine che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari aveva fissato per la presentazione degli emendamenti alla Nota di Aggiornamento al Dup (Documento Unico di Programmazione) e al Bilancio di Previsione e per la presentazione delle istanze collegate. Gli emendamenti e le istanze verranno discussi in occasione della seduta del Consiglio comunale fissata per giovedì 19 dicembre. I Gruppi Consiliari hanno presentato 87 emendamenti alla Nota di Aggiornamento al DUP 2025 (di cui n. 16 Cons. Sangiorgi Gruppo Misto, n. 15 Gruppo della Lega e n. 56 Gruppo Fratelli d’Italia) e 2 emendamenti al Bilancio di Previsione 2025-2027 (Gruppo Fratelli d’Italia).

Sono state inoltre presentate 3 istanze collegate al Bilancio: 2 ordini del giorno del Gruppo Partito Democratico riguardanti l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e i tagli alla spesa corrente dei Comuni e una mozione del Gruppo Lega per promuovere l’adesione al registro CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo).

Gli emendamenti saranno sottoposti nei prossimi giorni ai pareri di regolarità tecnica e contabile e saranno esaminati nel corso della Conferenza Capigruppo fissata per mercoledì 18 dicembre.

“Ringrazio tutti i gruppi consiliari per il lavoro di approfondimento e di studio svolto in queste settimane rispetto alla proposta di Bilancio e alla Nota di Aggiornamento al Dup presentati dalla Giunta” dichiara il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani.

“Il Bilancio di previsione non è solo un documento contabile ma rappresenta un atto politico attraverso il quale l’Amministrazione comunale indica quale idea e visione di Città intende portare avanti nei prossimi anni. Il mio auspicio è che la discussione sul Bilancio sia un momento di confronto serio improntato sul rispetto e sul dialogo fra le diverse forze politiche. La democrazia dei comuni, la più vicina ai cittadini, è la radice basilare della democrazia del nostro paese. In questo momento il nostro Comune è impegnato a realizzare e a portare a compimento diversi investimenti realizzati con i Fondi del PNRR e con le risorse derivanti dai fondi post-alluvione. Desta però preoccupazione il taglio al comparto dei Comuni che ne limita la spesa corrente necessaria a garantire i servizi ai cittadini. Appare quindi necessario, in un’interlocuzione con il Governo, prevedere regole di Bilancio per i Comuni più flessibili. Come ha sottolineato di recente il nuovo presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, i Comuni meritano fiducia per la disciplina finanziaria mostrata in questi anni” conclude il presidente del Consiglio comunale Visani.