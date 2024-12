Durante le feste natalizie al Teatro Stignani di Imola arriva un musical fresco di debutto: dal 3 al 7 gennaio Neri Marcorè sarà Sherlock Holmes e ci guiderà nelle fumose atmosfere della Londra di fine Ottocento, in un avvincente scontro tra il bene e il male in cui si decideranno le sorti dell’Inghilterra in un vortice di enigmi, umorismo e azione. Prevendita da sabato 28 dicembre. Neri Marcorè – attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore e conduttore – debutta nel mondo del musical nei panni Sherlock Holmes, il più celebre detective di tutti i tempi, creato dalla penna di Arthur Conan Doyle. A Imola sul palco del Teatro Stignani ci saranno insieme a lui Paolo Giangrasso nei panni del fedele amico Watson e venti eccezionali performer.

Lo spettacolo andrà in scena con sei repliche, non come di consueto dal mercoledì bensì dal venerdì: la prima sarà venerdì 3 gennaio alle ore 21, poi sabato 4 sia alle ore 15.30 sia alle 21, domenica 5 alle 15:30, lunedì 6 e martedì 7 alle 21. Attenzione: non essendo previste le recite del mercoledì e del giovedì, gli abbonati delle relative serate potranno assistere rispettivamente allo spettacolo di lunedì 6 gennaio (turno B) e martedì 7 gennaio (turno C), sempre alle ore 21.

Biglietti

La prevendita dei biglietti per Sherlock Holmes il musical sarà effettuata alla biglietteria del Teatro Stignani (in via Verdi n. 1/3, Imola) sabato 28 dicembre, dalle ore 16 alle 19, con mangiacoda attivo già dalle ore 14. Per i prezzi del musical, diversi dagli altri spettacoli, si rimanda al sito del Teatro Stignani, sezione Biglietti. Dalle ore 19.30 di sabato 28 dicembre la prevendita sarà attiva anche su Vivaticket. La biglietteria del Teatro Stignani sarà aperta per l’acquisto dei biglietti, secondo disponibilità, anche giovedì 2 gennaio dalle ore 10 alle 12 e i giorni di spettacolo dalle ore 19 alle 21 per le recite serali e dalle ore 14 alle 15.30 per le recite pomeridiane.