Imola. Il sindaco Marco Panieri ha preso atto delle dimissioni dalla giunta Comunale di Fabrizio Castellari, che le ha formalmente presentate in vista del suo insediamento come Consigliere Regionale del Pd nella nuova Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, previsto per venerdì 13 dicembre.

Il sindaco lo ha personalmente ringraziato, a nome di tutta l’Amministrazione e della città, per il prezioso e competente lavoro svolto in questi anni per il Comune e per la città, rinnovando i migliori auguri di buon lavoro in Regione Emilia-Romagna nell’interesse di Imola e dei territori del Circondario Imolese. La stessa giunta comunale nel suo insieme si è unita, con gratitudine, nel ringraziamento a Castellari per il percorso condiviso in questi anni.