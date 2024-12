L’assessore all’Autodromo, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Imola, Elena Penazzi, è stata riconfermata nel Consiglio Direttivo di Città dei Motori, la rete nazionale di 37 Comuni legati al mondo del motorsport e della Motor Valley italiana. La riconferma è avvenuta mercoledì 11 dicembre, durante l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta in videoconferenza. Per il triennio 2025-2027, Luigi Zironi, sindaco di Maranello, è stato rieletto presidente, mentre Eugenio Leone, sindaco di Pontedera, è stato confermato vicepresidente.

Al voto hanno preso parte 31 Comuni su 37 aventi diritto. Elena Penazzi ha ottenuto 25 preferenze, un segnale di fiducia per il lavoro svolto nel precedente mandato. Commentando il risultato, l’assessore Penazzi ha dichiarato: “In continuità con il precedente mandato, siamo molto contenti di vedere riconfermata Imola nel Consiglio Direttivo di Città dei Motori. Continueremo a lavorare sui temi centrali, come la promozione turistica dei Comuni aderenti, i rapporti istituzionali e la legge sul turismo motoristico, in discussione a livello nazionale. Ci metteremo subito al lavoro per organizzare al meglio la Motor Week 2025.”

Imola consolida così il suo ruolo di rilievo all’interno della rete, contribuendo alla valorizzazione del turismo motoristico, elemento strategico per lo sviluppo economico e culturale del territorio.