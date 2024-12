Dalla finestra dello studio osservo le gocce d’acqua che ormai da tre giorni, quasi incessantemente, colpiscono le ultime foglie della pianta di forsizia ancora ostinatamente avvinghiate ai rami in attesa dell’immancabile destino che prevede la destinazione dello spazio ai gialli fiori primaverili: non è facile per nessuno, in natura, il saper accettare il proprio destino.

Ho appena scorso le pagine del quotidiano che elencano, immancabilmente, i danni, le preoccupazioni, gli interventi e i primi soccorsi, presenti soprattutto nelle nostre zone e in quelle molto vicine a noi, dovute a questo clima impazzito che ci punisce per la nostra assoluta noncuranza verso comportamenti incoscienti e colposi che riguardano nostre abitudini acquisite in assenza di riflessioni approfondite circa le inevitabili conseguenze riguardo le medesime. Ci siamo lasciati coinvolgere dalle facilità d’uso, dai comodi utilizzi di beni di consumo che finiranno per avvelenarci o punirci irreversibilmente. E i maggiori danni finiranno per colpire le future generazioni, i nostri figli e nipoti.

Tutti, purtroppo, possediamo un telefono portatile: utilizziamolo per scorrere le previsioni metereologiche delle prossime giornate: temperature del mese di dicembre che sembrano quelle di marzo e aprile delle primavere di qualche anno fa: massime giornaliere di dodici o quattordici gradi e assoluta mancanza delle sane ghiacciate notturne con minime oscillanti tra i sei e gli otto gradi sopra lo zero. Possiamo dimenticarci dei raschietti per il parabrezza dell’auto irrimediabilmente imbiancati dalle brinate notturne o, peggio ancora, di quegli spray fortemente inquinanti che sembrano sciogliere la brinata sul vetro al primo contatto.

Riflettiamo: se il mare Adriatico non si raffredda a sufficienza avremo delle conseguenze disastrose, peggiori anno dopo anno: lunghi periodi di siccità, temperature estive finora sconosciute e, immancabili, uragani e tempeste di pioggia che finiranno per provocare altri danni conseguenti ad alluvioni e tracimazioni di torrenti e fiumi. Niente paura: nomineremo un altro generale che ci verrà in soccorso… si fa per dire.

La nostra negligenza, la nostra superficialità e indifferenza per non parlare dell’ignoranza colpevole, ci presenteranno l’inevitabile conto e sarà un conto salato.

Impariamo a pretendere da noi stessi e dalle autorità competenti una vera attenzione, possibilmente non fatta di sole parole imbonitrici, verso la non facile abitudine di soprassedere circa le nostre acquisite abitudini e costumi: non abbiamo scelta. Cantava, qualche anno fa, Fabrizio De Andrè in una delle sue splendide e “pesanti” canzoni: … per quanto Voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti!

Già, invertire la direzione, perdere le cattive abitudini, sforzarsi nel cambiamento: una gara difficile che richiede impegno e serietà quotidiani. Un aiuto e un’indicazione di cambiamento dovrebbe giungerci dalla pubblica amministrazione: le lettere maiuscole non mi sono sfuggite per errore, sono volute.

Un esempio? Magari del tutto locale? E perché no! Appena fuori città, la nostra città di Imola, sta per sorgere l’ennesimo esempio di noncuranza colpevole circa quanto detto qui sopra: eccoli lì, ancora una volta, nell’immancabile fotografia di gruppo ad immortalare la scelta fatta: una lunga file di visi sorridenti volta a sottolineare la giusta scelta portata avanti: ancora una volta migliaia di metri quadri di verde cancellati dal cemento, immense strutture coperte e non, ancora una volta dedite al “divertimento” di noi cittadini e, come non bastasse, un divertimento che sfrutta, colpevolmente ancora una volta, lo sfruttamento del motore termico a fine edonistico.

Questa volta non si tratta di bolidi di F 1 o di carenature avveniristiche di bolidi a due ruote, ma di piccoli veicoli su quattro ruote (go kart) destinati al sollazzo di novelli guidatori e perfino dei figli degli stessi (i bolidi saranno un po’ più piccoli …)

Ancora una volta, nella nostra città, l’inquinamento e il consumo di territorio ad uso divertimento: bene! Procediamo nelle scelte: arriveranno le immancabili punizioni dovute alla nostra errata avvedutezza. Forse siamo ancora in tempo per ravvederci, per riflettere.

Purtroppo la speranza sta scemando: il persistere nei precedenti macroscopici errori non fa ben sperare.

(Mauro Magnani)