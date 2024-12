Team building natalizio: 7 idee originali per rafforzare lo spirito di squadra durante le feste

Il Natale si avvicina: è il momento magico per eccellenza, quello in cui organizzare tanti eventi con il proprio team in azienda. E quale modo migliore di festeggiare se non con un team building aziendale, ma in chiave natalizia?

Le idee non mancano di certo, come la possibilità di mettere in palio dei cesti natalizi per aziende durante le attività ludiche da svolgere: scopriamone ben 7 da poter replicare.

Attività ludiche con cesto natalizio in regalo

Cosa ne pensate di una caccia al tesoro, ma a Natale? Mediante la risoluzione di problemi, i dipendenti dell’azienda possono prendere parte a un’attività ludica in grado di stimolarli e di unirli come gruppo.

Ovviamente, l’aspetto più intrigante è la possibilità di ricevere un premio alla fine dei giochi: è possibile strutturare un ipotetico podio con tre posti (e ulteriori idee di regalo), magari con cesti natalizi aziendali.

Cena di Natale

L’avvicinarsi delle feste ricorda sempre a tutti di essere molto più propensi a creare legami unici e indissolubili. Con i colleghi, avere un buon rapporto è importante, perché si deve sempre poter contare l’uno sull’altro.

Ecco perché una cena di Natale è l’occasione ideale in cui ritrovarsi tutti, bevendo un buon cocktail e brindando ai successi raggiunti e agli obiettivi da completare per il nuovo anno.

Lavoretti natalizi

Il team building natalizio dà tantissimi spunti per divertirsi insieme, ma anche per creare qualcosa con le proprie mani. Pensiamo di mettere le “mani in pasta”, magari prenotando una class cooking con biscotti natalizi.

È un ottimo modo per incoraggiare la collaborazione, certo, ma anche la creatività stessa dei dipendenti. E poi potranno mangiare dei deliziosi biscotti fatti da loro.

Volontariato natalizio

Abbiamo detto che questo è il periodo dell’anno in cui in qualche modo si tirano un po’ le somme, in cui c’è il desiderio di essere più gentili con il prossimo. Dovrebbe essere sempre così, ma lo spirito del Natale esiste per un motivo: per ricordarci che siamo umani.

Tra generosità e solidarietà, allora perché non prevedere un’attività di team building con volontariato? Un’esperienza da fare, per una qualità importante: l’empatia.

Cena con delitto

Tornando alla cena di Natale, un ottimo modo per movimentarla è prevedere dei giochi, magari da fare a fine pasto, quando tutti sono satolli e l’aria di festa si avverte nell’aria, tra un drink e l’altro.

Ma se la cena fosse… con delitto? Una storia natalizia da brividi è quello che ci vuole per salutare l’anno divertendosi prima delle ferie e per creare un’esperienza immersiva.

Escape game natalizio

Anche l’attività di team building con escape game natalizio è particolarmente originale e dinamica. Immaginiamo di dover risolvere dei puzzle, trovare codici magici o decifrare i messaggi segreti degli Elfi di Babbo Natale. E al termine vincere un bel cesto natalizio, ovviamente.

Secret Santa

Infine, l’idea carina per un’attività di team building di successo: il Secret Santa, un gioco natalizio in cui ogni membro della squadra deve fare un regalo a un’altra persona, il cui nome viene estratto a caso. L’importante è impostare un budget, e per il resto… ognuno avrà un regalo – si spera! – gradito.