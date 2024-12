Imola. Prosegue a pieno ritmo il percorso di riqualificazione del Complesso dell’Osservanza, cuore del progetto “Parco dell’Innovazione”, una delle iniziative strategiche promosse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento attuativo relativo ai servizi immateriali connessi all’attuazione del progetto, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Imola come polo di eccellenza nell’innovazione e nella rigenerazione urbana.

Il progetto si inserisce nella linea di intervento M5C2 – Investimento 2.2 del PNRR, che finanzia operazioni di manutenzione e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e strutture edilizie con finalità sociali, culturali ed economiche. L’intervento, finanziato all’interno del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Bologna, punta a valorizzare il Complesso dell’Osservanza come “Polo funzionale Metropolitano Integrato”.

Il valore strategico del progetto

Il Parco dell’Innovazione è concepito come un modello di sviluppo urbano che coniuga sostenibilità ambientale, inclusione sociale e attrattività economica. Tra le azioni previste, il potenziamento dei servizi sociali e culturali, la promozione di attività economiche e sportive, e la creazione di spazi dedicati all’innovazione tecnologica e alla rigenerazione delle relazioni sociali.

Il sindaco Marco Panieri ha sottolineato l’importanza del progetto: “Il Parco dell’Innovazione è un tassello fondamentale del piano di rigenerazione urbana di Imola. Con questa approvazione, compiamo un ulteriore passo avanti verso la creazione di un polo all’avanguardia che unisce recupero del patrimonio storico e nuovi spazi per l’innovazione e la crescita sostenibile. Ora serve solo completare la procedura formale su questo aggiornamento e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie dagli Enti preposti.”

Gestione e obiettivi futuri

La gestione operativa degli interventi è stata affidata al CON.AMI, che ha elaborato la scheda attuativa aggiornata per garantire il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR. Gli interventi includono sia opere materiali, come la riqualificazione degli spazi e delle infrastrutture, sia servizi immateriali, tra cui programmi formativi, eventi culturali e iniziative per attrarre nuovi investimenti sul territorio.

Un progetto dalla visione ampia

Il Complesso dell’Osservanza rappresenta un esempio emblematico di rigenerazione urbana integrata, in linea con il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna e con le linee strategiche della Grande Bologna. Gli investimenti previsti non solo miglioreranno il decoro urbano, ma contribuiranno alla rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico di Imola, facendo della città un punto di riferimento per progetti di sviluppo sostenibile e smart cities.

Il progetto continuerà a svilupparsi nei prossimi mesi, con una stretta collaborazione tra il Comune di Imola, CON.AMI e la Città Metropolitana di Bologna, con l’obiettivo di completare gli interventi entro le scadenze previste dal PNRR.