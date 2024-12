Imola. Il Capodanno si svolgerà il 31 dicembre in piazza Giacomo Matteotti dalle 23 alle 2.30 e offrirà un’esperienza unica di festa e condivisione. Il programma prevede musica dal vivo con due dj del territorio e un ospite d’eccezione: Paolo Noise, direttamente da Radio 105. La serata sarà animata da uno speaker che guiderà il pubblico nel countdown (che sarà proiettato sul Palazzo Comunale, con la creatività gestita dall’Associazione Up&Down) e nei momenti clou della festa.

Per l’occasione, saranno aperti Controcorrente e Bar Bologna, mentre due chioschi, curati da Acque Minerali e Pro Loco, garantiranno la somministrazione di cibo e bevande. Non mancheranno panettoni e brindisi per rendere indimenticabile la serata.

L’evento è pensato per essere inclusivo, rispettoso e sicuro, con un’attenzione particolare al decoro urbano e alla sicurezza: ecco perché sarà vietato l’utilizzo di bottiglie in vetroe non sono previsti fuochi artificiali.

Dichiarazione del sindaco Marco Panieri e dell’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Giacomo Gambi: “Questo Capodanno resta una grande occasione per vivere il centro storico come luogo di attrazione per i giovani e le famiglie, valorizzando il tessuto commerciale e i talenti artistici locali. Nei prossimi giorni sarà resa nota la scaletta della serata, che prenderà il via con DJ del territorio. Come sapete, quest’anno il cantiere di riqualificazione della Rocca Sforzesca, coprendo anche la parte davanti con le impalcature, rendeva impossibile replicare i fuochi lì, ma fin da subito ci siamo adoperati, insieme alle realtà del territorio, per dare un richiamo sul centro storico. Per questo, vogliamo ringraziare quanti si sono messi in gioco per l’organizzazione di questa serata, dalle Acque Minerali alla Pro Loco, dando un ulteriore possibilità di vivere il nostro centro e di farlo in sicurezza e rispetto, fino a Radio 105, che con Paolo Noise sarà fra i protagonisti della serata. Con amici, a casa, nelle piazze, nei vari eventi che ci sono, che anche a Imola possa essere un Capodanno all’insegna della musica, dell’allegria e della convivialità per salutare insieme l’arrivo del 2025”.