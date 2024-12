Imola. È stato sottoscritto il 17 dicembre, nel Palazzo Comunale, l’accordo quadro sul Bilancio di Previsione 2025 e Piano Investimenti 2025-2027 tra il Comune e le Organizzazioni Sindacali territoriali Cgil, Cisl, Uil e le rispettive categorie dei pensionati. Alla firma era presente il sindaco Marco Panieri, la vicesindaca e assessora all’Ambiente Elisa Spada e l’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico Pierangelo Raffini, insieme a Gaetano Lombardo (Cisl), Roberto Donatini (Fnp Cisl), Giuseppe Rago (Uil), Nunzio Di Chiara (Uilp Uil), Stefano Moni (Cgil) e Angelo Gentilini (Spi Cgil).

L’accordo rappresenta un importante passo avanti per consolidare e rafforzare i servizi alla comunità, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione, alla crescita economica sostenibile e alla qualità della vita urbana.

I principali punti qualificanti dell’accordo includono:

Welfare e servizi sociali : confermati 3,9 milioni di euro destinati all’ASP e 650mila euro al Nuovo Circondario Imolese per garantire servizi di qualità a favore di anziani, disabili e caregiver, con un focus sulle nuove esigenze del territorio e sulle politiche di sollievo per le famiglie. Continua inoltre il progetto “Costruire comunità”, con nuove risorse per la mediazione abitativa e la coesione sociale.

Il sindaco Marco Panieri ha dichiarato: “Con questo accordo prosegue un percorso di dialogo e concertazione che mette al centro le persone e il territorio, difendendo i nostri servizi e garantendo il sostegno necessario ai cittadini più in difficoltà e alle famiglie, nonostante il momento particolarmente complesso e i tagli previsti a livello nazionale”.

Gaetano Lombardo della Cisl e Roberto Donatini della Fnp Categoria dei Pensionati, esprimono soddisfazione per l’accordo siglato che non aumenta le tariffe per i cittadini imolesi e da risposte concrete sul tema della disabilità e della non autosufficienza, condividendo un fondo di dotazione aggiuntiva di 350mila euro dall’avanzo di amministrazione a sostegno delle persone e delle famiglie più fragili.

“Come Uil confederale e Uil Pensionati”, dichiarano Giuseppe Rago e Nunzio Di Chiara, “riteniamo l’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale nel solco dei precedenti e soprattutto di tenuta sociale non prevedendo incrementi di tassazione a carico dei cittadini di Imola. Abbiamo espresso forti perplessità in merito al passaggio a TCP su cui ci riserviamo a consuntivo di trarre le conclusioni. Riteniamo importante anche il richiesto e concesso incremento delle risorse per l’Asp al fine di garantire i dettami contrattuali al personale”.

“Come Cgil e Spi Cgil”, dichiarano Stefano Moni e Angelo Gentilini, “siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale. Un accordo di tenuta sociale da valorizzare in questi tempi di tagli di risorse agli enti locali. L’ accordo non prevede incrementi di tassazione a carico dei cittadini di Imola. Riteniamo importante l’aumento delle risorse per il fondo Pari opportunità e la convocazione annuale del tavolo sul lavoro e sulla sicurezza tema attuale anche nel nostro territorio”.

L’accordo sottolinea inoltre la volontà di proseguire il dialogo tra le parti con un monitoraggio annuale delle misure attuate, in un percorso di crescita e coesione per il futuro di Imola.