Imola. “Un gigante dalle gambe di coccio”: così la Funzione pubblica della Cgil di Imola definisce l’ipotesi di accorpamento delle aziende sanitarie bolognesi, Imola compresa.

“Tale scelta non è la panacea di tutti i mali – sostiene Giuliano Troncossi, funzionario Fp Cgil Imola, referente per la Sanità pubblica e privata -. L’accorpamento, di cui si legge nelle dichiarazioni riportate dalla stampa, non andrebbe a risolvere le carenze strutturali e di mancanza di personale, anzi. La realtà imolese è complessa e variegata, il territorio vasto ed infatti l’obiettivo che deve continuare ad essere perseguito è quello di garantire servizi e prestazioni di qualità e la prossimità ai cittadini. Le criticità, di cui peraltro come sindacato ci stiamo occupando attivamente, ci sono, prima tra tutte la carenza di personale, oramai diventata cronica. Non crediamo però che la soluzione sia allontanare le eccellenze dai territori, centralizzando le risorse, come è stato fatto in Ausl Romagna”.

Secondo la Funzione pubblica “la formula vincente è investire sul territorio, portando la sanità a casa delle persone, potenziando la medicina di prossimità e proseguendo nelle azioni virtuose che ad oggi la Regione e l’Ausl di Imola hanno iniziato, vedi Cau, Cot e vari rinnovamenti strutturali territoriali. Per Fp Cgil Imola è un tema, quello della medicina di prossimità, caldo e primigenio, che ma non rientrerebbe all’interno di un riordino della sanità che preveda un raggruppamento delle varie Ausl sotto l’egida universitaria. Convinti di questo – conclude Troncossi – chiederemo un tavolo di confronto urgente, assieme a Cgil e Spi Imola, con i vertici della sanità imolese e del circondario per poter discutere di tutto questo”.

“In un momento così complesso e segnato da fragilità sociali crescenti, qualsiasi riflessione sul sistema sanitario deve essere condotta con serietà e nei giusti contesti istituzionali, basandosi su un dialogo tra istituzioni e professionisti del settore. Solo così possiamo garantire che le decisioni prese rispettino gli indirizzi delle Conferenze territoriali socio-sanitarie e rispondano pienamente ai bisogni dei cittadini”, scrive il sindaco di Imola Marco Panieri.

Secondo il Primo cittadino, “La posizione di Imola, del suo circondario e del Distretto è chiara, come lo sono le priorità del nostro territorio: ridurre le liste d’attesa, rafforzare gli organici, aggiornare le attrezzature e garantire servizi sanitari di prossimità e qualità. Inoltre, riteniamo fondamentale concludere il percorso di riordino del Montecatone Rehabilitation Institute, un’eccellenza del nostro sistema sanitario che merita attenzione e valorizzazione. Su questi temi ci concentriamo, perché da qui passa la capacità di offrire una sanità pubblica, universale e gratuita, che sia all’altezza delle esigenze del nostro territorio e della nostra comunità. Sicuramente ci sarà occasione, nel prossimo mese, di incontrare il nuovo assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, per discutere in maniera approfondita queste e altre priorità, con l’obiettivo di costruire insieme soluzioni concrete per il sistema sanitario locale e regionale.”