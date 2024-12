Bologna. “Il taglio di 1,5 miliardi ai fondi destinati alla messa in sicurezza delle strade provinciali è una scelta grave e preoccupante, che mette a rischio un aspetto fondamentale per i cittadini: la sicurezza nella mobilità. Parliamo di risorse già assegnate, cruciali per intervenire sui 120mila chilometri di strade provinciali, che in molti territori rappresentano l’unica infrastruttura viaria di collegamento. Come ANCI Emilia-Romagna, – dichiara il presidente dell’ente e vicesindaco metropolitano Marco Panieri – esprimiamo profonda preoccupazione per l’impatto che questa decisione avrà sulle Province e sulle Città Metropolitane, enti che già operano con risorse limitate per garantire la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture strategiche. Una scelta incoerente rispetto agli impegni dichiarati per il rilancio delle Province, che rischia di vanificare anni di lavoro e pianificazione.

“È fondamentale – conclude Panieri – che il Governo ascolti il grido di allarme che arriva dai territori e ripristini i fondi necessari, affinché la sicurezza stradale non venga compromessa e le comunità locali possano continuare a contare su infrastrutture efficienti e sicure. Ci batteremo in tutte le sedi istituzionali per tutelare gli interessi delle nostre comunità e garantire investimenti indispensabili per il futuro del nostro Paese”.