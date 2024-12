Imola. Un incontro speciale per celebrare chi, giorno dopo giorno, si impegna con passione e professionalità per la salute e il benessere della comunità. Il 20 dicembre il capitano Domenico Lavigna, comandante dei Carabinieri della Compagnia di Imola, insieme ad Andrea Rossi, direttore generale dell’Azienda USL, hanno visitato alcune unità operative dell’Ospedale di Imola per portare i tradizionali auguri di Natale e dei doni. La visita è iniziata dal reparto di Pediatria e Nido, seconda tappa il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e, infine, il reparto di Pronto Soccorso. Un momento carico di significato per esprimere gratitudine e vicinanza a tutto il personale sanitario che, anche durante le festività, continua a lavorare con dedizione per garantire cure e assistenza ai pazienti.

“Il nostro impegno come forze dell’ordine – ha sottolineato il capitano Lavigna – è non solo garantire la sicurezza, ma anche essere vicini a chi si prende cura degli altri, dei più fragili, soprattutto nei momenti più delicati come quelli trascorsi in ospedale durante le festività.”

Il direttore Andrea Rossi ha ringraziato il capitano per questa visita natalizia: “Questo gesto simbolico vuole sottolineare l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori sanitari, che insieme contribuiscono a costruire una comunità più sicura e attenta al benessere dei cittadini.”

Un’occasione importante per ricordare che il Natale è anche un momento per rinsaldare i legami di solidarietà e condivisione.