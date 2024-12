Digital marketing: gli scenari del 2025 che interesseranno Bologna

Il countdown è ufficialmente iniziato e non ci riferiamo solo a quello legato al Capodanno: il 2025 è alle porte e i business che desiderano sfruttare a pieno i prossimi 12 mesi devono muoversi con rapidità per conoscere i trend, analizzarli e metterli in pratica in un piano di digital marketing efficace.

Per evitare stress aggiuntivo nel periodo festivo, il consiglio migliore è quello di affidarsi a professionisti come quelli che si possono trovare nel team di Linkjuice. Come è possibile leggere qui, veste i panni di un’agenzia di marketing per Bologna offrendo un supporto concreto nella brand awareness e nel brand empowering, dando concrete soluzioni nel branding, nel posizionamento SEO nel marketing e in tanti altri aspetti che contribuiscono al successo online.

La loro forza? Una ricerca continua nei trend così da mostrarsi sempre al passo con i tempi. Con loro abbiamo scoperto quelli che sono gli scenari e le tendenze del 2025 in termini di digital marketing che conquisteranno anche la città di Bologna.

Focus sulla SEO

La SEO non può essere tralasciata nemmeno nel 2025 ma con opportune novità. Si parla sempre più spesso di ricerche vocali, dunque deve cambiare il modo di produrre contenuti sia testuali sia in altri formati.

Essendoci una vera e propria competitività, soprattutto nella SEO local in territori battuti come Bologna, è importante lavorare bene da più punti di vista così da ottenere visibilità e attirare nuovi clienti conquistando il posizionamento di keyword di valore.

Attività crossmediali

Sicuramente i contenuti crossmediali domineranno la scena. Si tratta di una comunicazione che crea un legame tra più piattaforme e tipologie di formati, facendo in modo che l’utente possa essere intrattenuto e avere approfondimenti lato landing page, testi blog, tutorial, video e tanto altro.

Shop online, anche sui social

Lo shopping digitale è ormai un trend: non lo si può negare. A dimostrarlo sono i numerosi dati che mostrano una crescita costante di piattaforme marketplace ed e-commerce.

Tra le novità? L’acquisto tramite social. Instagram, e non solo, danno l’opportunità di realizzare vetrine con acquisti diretti in pochi clic. Chiaramente per farsi notare serve una buona strategia di social media marketing da combinare con il posizionamento SEO del proprio e-shop.

Lavorare sul branding

Non si tratta solo di brand awareness facendo sì che il logo e il naming restino memorabili, per fare brand empowering bisogna lavorare tanto sulla grafica quanto su altri aspetti per garantire che il progetto diventi un punto di riferimento.

Su un territorio local è fondamentale che il proprio prodotto o servizio diventi il primo a cui gli utenti pensano e per farlo serve coerenza, una buona dose di umorismo e tanta cura per i dettagli.

Non si può tenere tutto sotto controllo da soli e il 2025 sarà un anno decisivo per le attività di Bologna e non solo. Il consiglio? Affidarsi ad un’agenzia che possa seguire a tutto tondo il progetto, lavorando con sinergia per un impatto duraturo che faccia la differenza.

Scegliendo il supporto professionale di un’agenzia di digital marketing lato SEO, social, branding si riesce a delegare tutta una parte corposa a professionisti del settore così da avere tempo e risorse da dedicare al proprio business.