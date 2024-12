Imola. “Quest’anno ci sono state due alluvioni a settembre e a ottobre che hanno reso il tema della fragilità molto importante da risolvere, ma siamo riusciti a non bloccare gli investimenti che a fine mandato saranno almeno sui 250 milioni di euro e nel 2025 si concluderanno i lavori della scuola a Sesto Imolese e della palestra per le scuole Valsalva oltre a quella per lo Scarabelli-Ghini. Stanno andando avanti all’Osservanza i cantieri per il consolidamento strutturale dei padiglioni tanto che sono a buon punto quelli che saranno sede del Circondario e dell’Accademia, lavorereno nel prossimo anno molto sull’illuminazione pubblica in particolare su via Pirandello, viale Dante, viale dei Cappuccini e piazza Matteotti e termineremo le opere all’ex Zoo Acquario. Speriamo in primavera di sistemare viale D’Agostino, mentre per completare la Bretella ci sarà bisogno di cambiare parte della progettazione. Non faremo la tensostruttura prevista sul campo da calcio in Pedagna che rimarrà tale com’è all’aperto (magari sarà spostata in una frazione, probabilmente a Ponticelli, ndr) e sarà affiancato da un campo da basket gratuito”. Così il sindaco Marco Panieri ha parlato dell’anno appena passato e di quello che verrà nella conferenza stampa degli auguri natalizi con i giornalisti.

Ed ecco gli argomenti più importanti al centro dell’intervista. “Sulla sanità ho incontrato il presidente della Regione Michele De Pascale: i temi fondamentali sono le liste d’attesa, la valorizzazione dei professionisti con nuove risorse e le reti cliniche – spiega Panieri -. Non credo che il presidente voglia aprire un conflitto sul sistema delle Ausl (negli ultimi giorni i sindacati e in particolare la Cgil avevano mostrato il timore che a Imola potesse essere tolta l’autonomia dell’Ausl, ndr)”.

Per l’autodromo “abbiamo avuto grandi eventi che riporteremo nel 2025 come il Wec (il 20 aprile giorno di Pasqua) e la F1 per la quale abbiamo già messo risorse anche per il 2026 e stiamo lavorando con la Regione e con il presidente De Pascale. Sento che si parla di rotazione per Imola, ma non ho mai sentito nessuno dare un giudizio tecnico per non fare il Gp all’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Noi seguiamo la politica dei piccoli passi concreti, non è finita qui, la partita ce la giochiamo anche sulla polifunzionalità e il prossimo anno tornerà la grande musica con Max Pezzzali, ma stiamo pensando anche a un disegno di più lungo periodo. Intanto l’idea è quella di prolungare Imola in musica a due week-end poiché la manifestazione è molto apprezzata, gli eventi sono tanti e permette un indotto importante”.

Gran finale del sindaco sul nuovo assessore: “Arriverà verso metà gennaio, ho avuto già qualche interlocuzione, la mia idea è di valorizzare Scuola, Formazione e Università, sarà nell’alveo del centrosinistra come era Fabrizio Castellari, dovrà conoscere bene e vivere la città. Poi rivedremo un po’ le deleghe in una giunta che finora ha lavorato bene. I cittadini ci giudicheranno alle elezioni che si terranno nel maggio del 2026”.

(Massimo Mongardi)