Castel San Pietro Terme (Bo). Il Gruppo Anusca ha organizzato un pranzo di solidarietà, a base di piatti della tradizione, a cui sono state invitate 85 persone in difficoltà economica e che si è tenuto all’Anusca Palace Hotel. L’evento si è svolto in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme.

“Era da tempo che desideravo realizzare questa iniziativa”, spiega Paride Gullini, presidente del Gruppo Anusca. “Quest’anno, grazie al prezioso supporto della sindaca Francesca Marchetti, che ci ha aiutato a raggiungere le persone più in difficoltà, siamo finalmente riusciti a concretizzarla. Un sentito ringraziamento va anche ai volontari, al personale di Anusca e a tutte le associazioni del territorio che hanno collaborato. Spero che i nostri ospiti abbiano apprezzato questo momento di condivisione e calore. È un progetto che mi piacerebbe riproporre anche negli anni futuri”.

Presente al pranzo, che ha anticipato le festività natalizie, anche la sindaca Francesca Marchetti che ha offerto la sua disponibilità per il servizio ai tavoli, insieme a tutti i componenti della Giunta comunale, al comandante della polizia municipale, Leonardo Marocchi, ad alcuni rappresentanti dell’Auser, della Caritas e del comando castellano dei carabinieri, e al personale volontario del Gruppo Anusca.

“Un pranzo solidale per offrire a persone sole, o in difficoltà, l’opportunità di trascorrere un momento di convivialità e scambio di auguri natalizi – commenta Francesca Marchetti, sindaca di Castel San Pietro Terme -. Un’occasione preziosa per rafforzare il valore dell’essere comunità, all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza. Un ringraziamento speciale va ad Anusca, che ci ha dato questa opportunità, all’Associazione Auser, alla Caritas parrocchiale di Castel San Pietro Terme e a tutti i volontari e le volontarie che hanno reso possibile questa giornata. Ci auguriamo – conclude – che questo evento possa diventare una tradizione, un momento da ripetere anche in futuro. Il tempo condiviso rafforza il senso di comunità, indispensabile per costruire una città sempre più inclusiva, attenta e vicina ai più fragili”.