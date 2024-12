Castel San Pietro Terme (Bo). Buone feste con “Risate al Cassero”. La “Bottega del buonumore”, in collaborazione col Comune di Castel San Pietro Terme e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, propone due eventi durante le festività natalizie al teatro comunale Cassero. Il 26 dicembre “Santo Stefano con noi”, appuntamento fisso della rassegna dal 2010, propone un doppio spettacolo alle ore 16.30 fuori abbonamento e alle 21 in abbonamento.

Quest’anno lo show comico “I comici del borgo”, nato dall’omonimo festival estivo, ideato da Davide Dalfiume, si trasferisce per le festività a Castel San Pietro Terme per un evento speciale, con la voglia e l’auspicio di riuscire a portare una ventata di spensieratezza. Sul palco lo stesso Dalfiume con Marco Dondarini che proporranno nuovi sketch e nella veste di ospite è stato scelto il quotato sassofonista “musicomico” Andrea Poltronieri.

Andrea è emiliano e vanta collaborazioni musicali con gli Stadio, Cristina D’Avena, Paolo Cevoli e Sergio Sgrilli. Tutti gli artisti hanno partecipato a trasmissioni televisive su emittenti nazionali e sono forti di una solida esperienza teatrale. Sarà uno spettacolo all’insegna dell’allegria e del buonumore nello stile inconfondibile del duo Dondarini Dalfiume, che sta ricevendo sempre più apprezzamenti per il modo semplice di proporsi sul palcoscenico, semplicità da non confondere con banalità, ma frutto di esperienza, recitazione, alchimia e armonia tra i due attori che sanno creare sul palco un’atmosfera di benessere nei loro spettacoli, che arriva al pubblico.

Sono rimasti ancora pochi posti disponibili. Consigliata la prenotazione a: teatro “La Bottega del buonumore” dalle 18 alle 20, cell. 353.4045498 o tel. 0542.43273 – mail: [email protected]. Biglietteria aperta giovedì 26 dicembre dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 20 alle ore 21. Vendita on line su Vivaticket.

La serata di Capodanno

Già sold out la serata di Capodanno “Ride bene chi ride l’ultimo”, nata con la formula di un parterre di comici Zelig nel 2012, diventata un evento cult per gli amanti della comicità bolognese. Alla conduzione di Marco Dondarini si aggiungerà Davide Dalfiume e arriveranno ospiti il comico romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol. Quattro comici che daranno vita a una vera e propria kermesse ricca di risate e divertimento per iniziare il nuovo anno con serenità.

Sergio Viglianese inizia la sua carriera quasi ventennale su Italia 1 con Zelig (Zelig Circus e Zelig Off), Colorado Cafè, per proseguire con partecipazioni a trasmissioni come “Sabato italiano” in diretta nel 2005 su Rai 1 e “Suonare stella” su Rai 2 nel 2006. Porta sul palcoscenico una comicità vivace e mai volgare, fatta di monologhi e personaggi e mette in scena uno spettacolo imperdibile, dal quale il pubblico non riesce a staccare lo sguardo e smettere di ridere, sdrammatizza ed esorcizza i problemi e trova quella leggerezza e quel divertimento che solo la comicità può regalare. Fotografa il mondo paradossale nel quale viviamo, attraverso i suoi personaggi. Si distingue per un repertorio intelligente e mai banale, a tratti ricercato e a tratti popolare, sul quale si nota l’influenza di Benigni e Montesano. Non ama coinvolgere il pubblico in maniera aggressiva, ma preferisce “renderlo partecipe” grazie alla sua simpatia.

Giampiero Pizzol, attore romagnolo, si occupa di teatro fin dagli anni ’70 (è tra i fondatori dello storico Teatro dell’Arca). Nel cabaret dopo aver vinto il premio Walter Chiari ’94, ha collaborato con numerosi comici, tra cui Paolo Cevoli e Maurizio Ferrini e partecipato alla trasmissione Zelig Off con il personaggio di Fra’ Godenzo da Montecucco e in altri programmi Rai.

A fine spettacolo proseguiranno i festeggiamenti sotto al Cassero con vin brulè, panettone e brindisi offerto dalla Pro Loco di Castel San Pietro Terme e a mezzanotte i fuochi artificiali.

Info e prenotazioni: Teatro La Bottega del Buonumore APS dalle 18.00 alle 20.00 cell. 353 4045498 o tel. 0542-43273.