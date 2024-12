A sette giorni di distanza dalla sconfitta di domenica scorsa, la Virtus Imola torna sul parquet, questa volta in trasferta a Lumezzane in occasione della 17ª giornata di campionato. Una compattissima Virtus guidata dalla doppia-doppia di Kadjividi e dai 16 punti di Vaulet ritrova la vittoria. Adesso testa al prossimo appuntamento: domenica 29 al Ruggi contro Legnano, palla a due alle 18.

Riassunto della partita:

Partita che inizia con tiri rapidi e sbagliati da entrambe le squadre, ma è Morina a 3′ dall’inizio a sbloccare le marcature. A canestro vanno anche Vaulet e Masciarelli ma due bombe della squadra di casa portano al pareggio (6-6). I minuti passano e la Virtus difende bene: palle recuperate e trasformate in canestri ancora da Vaulet e Kadjividi, +7 Virtus (6-13). Nonostante i vari attacchi non concretizzati risulta fondamentale ancora, nei minuti finali del quarto, la fase di non possesso: con buone rotazioni e solidità i gialloneri non permettono agli avversari di segnare sigillando così il punteggio a 8-15.

Scatta il secondo quarto e segnano subito i ragazzi di Galetti con Fiusco in fade-away e Pinza che rincara, +11 Virtus (8-19). La Neupharma è intensa in fase offensiva e sono molteplici le occasioni per segnare. Qualche disattenzione difensiva regala segni di vita a Lumezzane che al 4′ interrompe il parziale con due punti da lancio lungo, tripla e canestro su pick ‘n roll (16-21). I gialloneri non si scompongono e la risposta arriva dalla sontuosa schiacciata di Kadjividi già in doppia-doppia in punti e rimbalzi. La frenesia di allungare il vantaggio da una parte e di ridurlo dall’altra si fa sentire: ilquarto prosegue con entrambe le squadre imprecise al tiro. Al suono della sirena il punteggio si assesta sul 18-26.

Si rientra dagli spogliatoi e Lumezzane riduce lo svantaggio con cinque punti consecutivi andando a -3 (25-28). La sfida si scalda: Bomba di Morina che spezza il parziale ma Baldini dall’altra parte risponde e segna la terza tripla consecutiva tenendo a galla la propria squadra. Sembra entrata in ritmo Lumezzane ma sono bravi i ragazzi di Galetti a contenerla e in attacco Anaekwe con due sottomano nel pitturato segna il + 8 Virtus (33-41). Ciò non basta per stare tranquilli: sono molteplici le disattenzioni in difesa ed è di 7-0 il parziale dei padroni di casa che vale il – 1 (40-41). Sembrano essersi sbloccate in attacco le due sfidanti ed è 42-43 il punteggio allo scadere degli ultimi 10′.

Si entra nell’ultimo quarto con molta tensione soprattutto dopo la tripla del pareggio di Lumezzane (47-47). Fondamentale, come lo è stato per la prima metà della partita, Kadjividi che stoppa e domina a rimbalzo. La frenesia continua a non arrestarsi, numerose sono le transizioni per ambo le squadre in cerca di canestri veloci e a 6′ dalla fine della partita Lumezzane trova per la prima volta il vantaggio (52-51). I gialloneri però non sono scoraggiati e i tanti falli subiti, infatti, li fanno entrare in bonus permettendo liberi facili. Non si molla e sono vari i sorpassi e i controsorpassi durante gli ultimi dell’incontro. La Neupharma trova il +2, rallenta il gioco facendo scorrere i secondi e Pinza coglie tutti di sorpresa con la tripla del +5 a 24 secondi dalla fine. Ultimi secondi da cardio palma ma Kadjividi ruba palla su rimessa avversaria e va a schiacciare assicurando la vittoria per 57-66.

Tabellini:

Neupharma Virtus Imola: Masciarelli 6, Pinza 11, Kadjividi 14, Anaekwe 6, Vaulet 16, Morina 7, Fiusco 4, Zangheri, Ricci 2, Ambrosin n.e. Santandrea n.e. Vannini n.e.

Luxarm Lumezzane: Minoli 12, Vitols 9, Di Meco 9, Mbacke, Varaschin 6, Brescianini 4, Cecchi 3, Tandia, Baldini 14 Becchetti n.e. Deminicis n.e. Salvinelli n.e.

Parziali: 8-15; 18-26; 42-43; 57-66.