Imola. In occasione delle festività di fine anno, il sindaco Marco Panieri ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, prevenire incidenti e tutelare il benessere degli animali domestici, spesso traumatizzati dal forte rumore dei botti.

L’ordinanza dispone:

1. Il divieto di utilizzo di petardi, mortaretti e altri artifici pirotecnici in luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché in spazi privati da cui possano interessare aree pubbliche o proprietà di terzi.

2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita senza le necessarie licenze previste dalla legge.

3. L’obbligo di rispettare rigorosamente le istruzioni d’uso per i dispositivi in libera vendita, evitando ricadute di materiale su aree pubbliche o private altrui.

Inoltre, sono particolarmente attenzionate le aree sensibili della città, come i parchi pubblici, le piazze principali e i quartieri densamente popolati, dove i controlli saranno intensificati in collaborazione con le forze dell’ordine.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare per garantire una celebrazione sicura e rispettosa per tutti, puntando sulla sensibilità e sul senso di responsabilità di ciascuno. Si ricorda che le violazioni saranno sanzionate con multe che vanno da 25 a 500 euro.

Per maggiori dettagli sull’ordinanza e le sue disposizioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Imola.