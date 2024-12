Castel San Pietro Terme (Bo). Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un importante accordo tra Arcese Trasporti Spa e le organizzazioni sindacali, che prevede l’internalizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 dei 94 lavoratori dipendenti di due aziende in appalto che si sono occupate fino ad oggi delle movimentazione delle merci.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, era un obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo – dichiara Dino Parrella, segretario Filt Cgil Imola -. Questo accordo tutela i lavoratori che saranno internalizzati, garantendo loro le stesse condizioni salariali e contrattuali, ad esempio potranno beneficiare di quanto previsto dall’integrativo aziendale che prima non avevano. Un risultato che salvaguarda l’occupazione, migliora le condizioni di lavoro e consolida lo stabilimento di Castel San Pietro, l’unico di Arcese in cui è stato raggiunto questo tipo di accordo. Un anno fa, dopo una trattativa serrata e iniziative di mobilitazione, eravamo riusciti a tutelare e incrementare l’occupazione e il salario dei lavoratori. Oggi un altro importante passo in avanti. All’inizio dell’anno il confronto con l’azienda riprenderà per il rinnovo del contratto integrativo aziendale”.