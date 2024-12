Bologna. Domenico Livio Trombone è il nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0. Il presidente uscente Mario Cifiello, che ha guidato Coop Alleanza 3.0 dal 2020 ad oggi, ha deciso di rimettere le deleghe dopo aver raggiunto, con un anno di anticipo, gli obiettivi previsti nel suo mandato. Cifiello continuerà a fornire il proprio contributo al rilancio di Coop Alleanza 3.0 come membro del Consiglio di Amministrazione.

“Nel 2023, un anno prima rispetto a quanto avevamo indicato nel Piano Industriale, Coop Alleanza 3.0 ha chiuso il bilancio in utile – osserva Mario Cifiello – e questo risultato è stato possibile grazie al contributo dei validi collaboratori che da anni lavorano per la Cooperativa e alla sinergia che abbiamo saputo costruire con i manager che si sono uniti a noi in tempi più recenti, a partire dalla direttrice generale Milva Carletti, alla quale vanno la mia gratitudine e la mia stima”.

“Il neo eletto presidente Domenico Livio Trombone è un professionista preparato, autorevole e stimato a livello nazionale e conosce perfettamente la Cooperativa, avendone ricoperto per anni il ruolo di presidente del Collegio sindacale”, conclude Cifiello.

Nato nel 1960, Domenico Livio Trombone è commercialista esperto del mondo finanziario e revisore legale, ha ricoperto e ricopre da anni incarichi di spicco in società ed enti di rilievo nazionale, come Eni, il Gruppo Pirelli, Prelios, il Gruppo Italgas e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Modena e nella città emiliana tutt’ora vive e lavora.

Nell’assumere le deleghe, il neo presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Livio Trombone ha dichiarato: “È un incarico che mi onora, e ringrazio tutto il Consiglio di amministrazione e, in particolare, il mio predecessore Mario Cifiello per la fiducia che mi hanno accordato. Il mio impegno sarà principalmente rivolto a proseguire nel percorso di risanamento e rilancio già avviato, avvalendomi delle qualità del personale tutto – a partire dalla direttrice generale Milva Carletti – e confidando nel sostegno unanime del Consiglio di amministrazione”.