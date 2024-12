Dozza. Verso le 19 del 27 dicembre un autoveicolo Ford Transit guidato da un uomo di 42 anni residente a Imola che circolava in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Toscanella con verso Bologna, nell’immettersi in via Di Mezzo, con direzione verso Firenze, avrebbe omesso di dare la precedenza al veicolo B Volkswagen Polo condotto da un 51enne residente a Dozza che proveniva dalla via Di Mezzo con direzione verso Ferrara ad alta velocità.

L’impatto è avvenuto tra la parte frontale della Polo e la parte laterale sinistra della ford transit. A causa del forte impatto entrambi i veicoli si sono ritrovati contro l’isola spartitraffico, con La Ford sopra la Polo. Il conducente della Ford è stato trasportato ferito all’ospedale di Imola, l’altro è illeso. Sul posto, per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.