Castel San Pietro (Bo). Lunedì 30 dicembre alle 17.30 in Piazza XX Settembre si rinnova a Castello l’ “Abbraccio alla Città”, iniziativa proposta da don Gabriele Riccioni, parroco della parrocchia di S. Maria Maggiore, per lanciare un messaggio di pace e, come vuole il tema del Giubileo 2025, di speranza. L’incontro si terrà in Piazza XX Settembre alle 17.30 e sarà un momento di condivisione fraterna per tutti i cittadini e le associazioni che vorranno intervenire e dove la comunità si ritroverà ad ascoltare messaggi di pace da parte di autorità religiose e civili.

Sarà presente anche quest’anno il Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente Cei. attivo nel mondo nella missione di pace che Papa Francesco gli ha affidato. Interverranno anche Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola, Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia, Don Mykhailo Boiko, parroco della chiesa di S. Michele degli Ucraini e la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti.