Dozza. Frontale alle 10.30 circa del 29 dicembre, poco dopo Toscanella, in direzione Castel Guelfo. Un autocarro Transit Connect condotto da un uomo di 65 enne residente a Medicina, che percorreva via Di Mezzo con direzione verso Toscanella quando giunto all’altezza del civico 47 alla sua sinistra con l’intenzione di svoltare al suo interno urtava un autoveicolo Hyundai che percorreva via Di Mezzo in direzione opposta, condotta da una donna di 51 anni residente a Imola.

L’urto frontale laterale sinistro avveniva nella corsia di marcia della Hyundai. La donna alla guida della Hyundai è stata soccorsa dal 118 e portata al Pronto Soccorso di Imola in codice di media gravità. Sul posto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.