Tante le iniziative per festeggiare la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno.

Imola

Appuntamento il 31 dicembre in piazza Matteotti, dalle 23 alle 2.30, con un programma che prevede musica dal vivo con due dj del territorio e un ospite d’eccezione: Paolo Noise, direttamente da Radio 105. La serata sarà animata da uno speaker che guiderà il pubblico nel countdown (che sarà proiettato sul palazzo comunale, con la creatività gestita dall’associazione Up&Down) e nei momenti clou della festa.

Per l’occasione, saranno aperti Controcorrente e bar Bologna, mentre due chioschi, curati da Acque Minerali e Pro Loco, garantiranno la somministrazione di cibo e bevande. Non mancheranno panettoni e brindisi per rendere indimenticabile la serata.

L’evento è pensato per essere inclusivo, rispettoso e sicuro, con un’attenzione particolare al decoro urbano e alla sicurezza: ecco perché sarà vietato l’utilizzo di bottiglie in vetro e non sono previsti fuochi artificiali.

Ricordiamo infatti, il divieto all’utilizzo di petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, prevenire incidenti e tutelare il benessere degli animali domestici, spesso traumatizzati dal forte rumore dei botti.

Castel San Pietro Terme

L’arrivo del 2025 a Castel San Pietro Terme sarà salutato con i fuochi d’artificio che prenderanno il via dal Cassero allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre.

Lo spettacolo pirotecnico sarà accompagnato dal brindisi e dagli auguri della sindaca Francesca Marchetti, che si terranno in piazza Galvani presso il tradizionale stand organizzato dall’associazione turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme con la collaborazione dei volontari del Gruppo Alpini.

Nell’attesa dei festeggiamenti per il nuovo anno, dalle ore 21,30 si può trascorrere una divertente serata in compagnia al Cassero teatro comunale con lo spettacolo “Ride bene chi ride l’ultimo”, a cura della Bottega del Buonumore. Una serata nata nel 2012 con la formula di un parterre di comici Zelig, che è diventata un evento cult per gli amanti della comicità bolognese. “Preparatevi a una serata indimenticabile”, affermano gli organizzatori. Alla conduzione di Marco Dondarini si aggiungerà Davide Dalfiume e arriveranno ospiti il comico romano Sergio Viglianese e il romagnolo Giampiero Pizzol. Quattro comici che daranno vita a una vera e propria kermesse ricca di risate e divertimento per iniziare il nuovo anno con serenità. Un’edizione speciale pensata per rendere il Capodanno 2024 un evento unico e spensierato.

La mattina del 1° gennaio 2025 Castel San Pietro Terme si sveglierà con i tradizionali auguri in musica del Corpo bandistico che, a partire dalle ore 9, suonerà lungo le strade della città e alle 12 arriverà in piazza XX Settembre, dove si terrà il brindisi al nuovo anno con il saluto e gli auguri a tutta la città della sindaca Francesca Marchetti e dell’amministrazione comunale.

Faenza

Si parte in piazza delle Erbe al bar Al Moro alle 16 con l’assegnazione dei Faenza Music Awards ai musicisti faentini apparsi in Tv nazionale Kevin Cimatti e Riccardo Monti dei Santa Balera al Festival di Sanremo su Rai 1, Emisurela a Linea Verde su Rai 1, John Calzolari finaoista a The Voice Senior su Rai 1 e Sara Ghinassi a The Voice Kids su Rai 1 e canteranno per l’occassione Anna Sole Dalmonte vincitrice dello Zecchino d’Oro e Riccardo Callegari finalista di The Voice Kids.

Si prosegue alle 17 con l’asta di ceramiche per beneficenza a favore della Piccola Betlemme per i pasti per i faentini in difficoltà grazie alle ceramiche offerte da Ceramica Gatti , Ceramiche Morigi, Ceramiche Zauli, Ceramiche Vignoli e Ceramiche Boschi.

Dalle 18 aperitivo e dj set al Bar Al Moro con Paride e altri dj producer faentini e la giovane leva di rapper faentini guidati da JoJo, Lore’, La Cein, Pioggia Noise e tanti altri per una nuova leva di giovani dj producer e rapper del circuito Faenza Rock.

La pista del ghiaccio resterà aperta tutto il giorno e tutta la sera fino alle 0.30 abbinata a unservizio food truck di Casa Spadoni.

Il concerto pop rock delle Mystic Doll partirà alle 21.30 e si protrarrà fino alle 0.30 mentre a mezzanotte è previsto l’arrivo del sindaco Massimo Isola per il brindisi con spumante e panettone gratis per tutti.

Poi dj set al bar Al Moro fino alle 2 e omaggio di braccialetti speciali per entrata scontata al Giradischi Club di Faenza, partner del Capodanno.

Per informazioni: cell. 349.4461825 , email: [email protected] e sito www.meiweb.it

Medicina

Capodanno, aspettando il 2025. Dalle ore 23.30, in piazza Garibaldi, in attesa della mezzanotte musica dj set e stand con panettone, pandoro e spumante per brindare tutti insieme, a cura di Proloco.

A mezzanotte spettacolo di fuoco de “I piromanti” “Steam Future”.

Un circo steampunk chiamato ad affrontare un’ardua sfida: creare un’esperienza unica per un pubblico speciale ed accompagnarlo in nuovo tempo. Un’ombra oscura minaccia di consumare nel fuoco gli artisti e tutto il loro mondo. Sarà compito di acrobati e giocolieri di un’altra era combatterla sfidando la gravità e realtà stessa.