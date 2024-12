Imola. Come da tradizione, anche in occasione di queste festività il Club alpino italiano, sezione di Imola, in collaborazione con il Comune di Imola, farà scendere le proprie “Befane” dal Palazzo comunale. La discesa avrà luogo ovviamente il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, a partire dalle 15.30 in Piazza Matteotti.

La discesa dalla facciata del Palazzo comunale delle Befane . tutte abili arrampicatrici e provetti arrampicatori del sodalizio . con la conseguente distribuzione delle tradizionali calze, è un evento sempre molto gradito alla popolazione imolese che attira immancabilmente un folto pubblico ed anche quest’anno non mancherà di ripetere il successo delle precedenti edizioni, allietando bambini ed adulti.

Cai Imola

Il Club alpino italiano, sezione di Imola, è una associazione di promozione sociale priva di scopo di lucro, presente sul territorio imolese dal 1927. E’ struttura territoriale del Cai nazionale, di cui fa parte a tutti gli effetti, rapportandosi al raggruppamento regionale dell’Emilia-Romagna. L’associazione ha per scopo il promuovere l’alpinismo in ogni sua forma, la conoscenza e lo studio delle montagne e la tutela del loro ambiente naturale, soprattutto nel territorio in cui svolge l’attività sociale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale, così come previsto dalla normativa del “Terzo Settore” (D.Lgs. 117/2017), anche in coordinamento con gli Enti pubblici. Conta oltre 1.300 soci, impegnati negli ambiti di interesse associativo (alpinismo, scialpinismo, escursionismo, mountain-bike, speleologia, tutela ambientale, accompagnamento solidale, attività culturali ed altro), coordinati dai propri numerosi titolati sezionali, regionali e nazionali.