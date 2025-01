Imola. Circa 500 persone in piazza Matteotti, che si sono radunate a gruppi fin dalle 17 del 1° gennaio 2025 per la manifestazione per la Pace organizzata dal comitato “Pace e Diritti” del circondario imolese e dalla Consulta diocesana imolese delle associazioni laicali, non sono poche. Bandiere della pace, due striscioni uno di Emergency “Questa città ripudia la guerra” e un altro “No alla guerra, chiediamo la pace” per ricordare le tante guerre che purtroppo hanno caratterizzato l’anno appena finito. E ancora non si vede un “Cessate il fuoco”. Sul palco troneggiava “Rimetti a noi i nostri debiti”.

Dal palco è stato trasmesso un toccante messaggio del cardinale Pierbattista Pizzaballa (Patriarca di Gerusalemme), poi ha parlato Valter Galavotti in rappresentanza del comitato “Pace e Diritti” che è stato applaudito soprattutto quando ha citato le parole di “Francesco” sulla “Pace come armonia del cuore da praticare ogni giorno. Se vuoi la Pace, prepara la Pace”. Infine, in corteo molti sono andati a San Cassiano per la messa del vescovo Giovanni Mosciatti.