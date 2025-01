Bologna. Fabrizio Curcio è il nuovo commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna. “Una nomina che avviene anche a seguito delle interlocuzioni avute con la Presidente del Consiglio nell’ultimo mese. Abbiamo richiesto e ottenuto una figura competente in materia, oltre a una presenza fisica sul campo, alla relativa struttura di supporto e un rapporto diretto nuovo con l’esecutivo per le modifiche normative necessarie. Queste premesse sono per noi essenziali per segnare un cambio di passo sia sugli indennizzi che sulla messa in sicurezza del territorio”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, riguardo alla proposta avanzata dalla Presidenza per il nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. La nomina verrà avanzata al primo Consiglio dei ministri utile.

“Ho grande stima dell’ingegner Curcio – prosegue de Pascale -: ho lavorato con lui durante l’emergenza alluvionale in Romagna nel 2023 e il suo contributo e la sua presenza sul campo insieme a noi sono stati determinanti nelle operazioni di salvataggio delle persone, e di contenimento dei danni. Sono convinto che grazie alle sue competenze, alla sua professionalità unita alla nostra conoscenza del territorio potremo segnare un passo nuovo”.

“Prendiamo atto della nomina dell’ingegnere Fabrizio Curcio. Ringrazio il Presidente Michele De Pascale e la Regione Emilia-Romagna per il dialogo portato avanti con il Governo su un tema così cruciale – aggiunge Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente di Anci Emilia-Romagna -. L’ing. Curcio, grazie alla sua esperienza e al prezioso lavoro svolto nei precedenti ruoli, rappresenta una risorsa competente e vicina ai territori, come dimostrato durante l’emergenza in Romagna. Confidiamo che questa scelta consenta di imprimere un cambio di passo decisivo, perché i cittadini colpiti dalle alluvioni aspettano risposte concrete. Come sindaci e come comunità locali, continueremo a fare la nostra parte con responsabilità e determinazione, lavorando insieme per rafforzare il percorso della ricostruzione e garantire sicurezza al nostro territorio”.